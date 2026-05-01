May Day 2026: Buruh di Jogja Gelar Aksi, dari Tugu hingga Titik Nol

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini, Jumat (1/5/2026), ribuan massa yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY beserta jaringan advokasi pekerja informal bersiap memadati jalanan protokol di Yogyakarta.

Mengusung tema besar "Mei Melawan: Buruh DIY Bersatu Menuntut Keadilan", aksi ini diprediksi akan menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar pada awal 2026.

Berdasarkan rilis resmi MPBI DIY, aksi akan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dengan skema aksi bermotor dan long march.

Pergerakan massa akan terbagi di beberapa titik kunci. Aksi akan dimulai dari Kantor Disnakertrans DIY yang berada di Jalan Ring Road Utara.

Massa aksi kemudian akan konvoi melewati Polda DIY dan Tugu Yogyakarta. Ribuan buruh itu akan menuju titik puncak aksi May Day tahun ini, yaitu di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Sedangkan kelompok yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal (JAMPI) akan memfokuskan aksi simpatik di depan gedung DPRD DIY.

Selain orasi politik, kelompok pekerja informal ini akan menggelar kegiatan unik seperti Yoga Bersama, penampilan seni, dan pembagian bunga mawar sebagai simbol tuntutan hidup layak dan inklusif.

Sembilan Tuntutan Utama Buruh

MPBI DIY menegaskan bahwa aksi tahun ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang masih menghimpit kaum pekerja.