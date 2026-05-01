Yogyakarta Mulai Diserbu Wisatawan Saat Long Weekend May Day 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki periode libur panjang (long weekend) memperingati Hari Buruh Internasional 2026, wilayah Yogyakarta dan sekitarnya mulai dipadati oleh wisatawan. PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat lonjakan mobilitas masyarakat yang signifikan, di mana 142.025 pelanggan tercatat menggunakan moda transportasi Kereta Api Jarak Jauh untuk keluar dan masuk wilayah ini.

Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan jumlah kumulatif pergerakan penumpang di berbagai stasiun wilayah Daop 6 hingga Jumat (1/5/2026).

"Jumlah tersebut terdiri dari 72.000 penumpang yang berangkat dan 70.025 penumpang yang tiba. Tingginya angka ini menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk liburan maupun berkumpul bersama keluarga," ujar Feni di Yogyakarta.

Berdasarkan data keberangkatan pada hari Jumat, Stasiun Yogyakarta (Tugu) menjadi titik tersibuk dengan melayani 33.438 penumpang. Disusul oleh Stasiun Lempuyangan dengan 18.780 penumpang dan Stasiun Solo Balapan sebanyak 10.766 penumpang.

Beberapa stasiun lain di wilayah Daop 6 juga mencatatkan volume yang cukup tinggi, di antaranya Stasiun Klaten 2.843 penumpang, Stasiun Purwosari 2.717 penumpang, dan Stasiun Wates 1.429 penumpang.

Guna mengantisipasi antusiasme masyarakat yang tinggi selama libur panjang bulan Mei ini, KAI Daop 6 telah mengoperasikan tujuh perjalanan KA tambahan mulai 1 Mei 2026.

Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan kapasitas angkut sekaligus memastikan distribusi penumpang berjalan lancar tanpa terjadi penumpukan di area stasiun.

Beberapa rangkaian kereta tambahan yang dikerahkan meliputi rute menuju kota-kota besar seperti Jakarta (Gambir/Pasar Senen), Bandung, hingga Surabaya.