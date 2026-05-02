Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sabtu 2 Mei 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi hari.
Memasuki siang dan sore hari, cuaca akan berubah menjadi hujan ringan. Di Sleman hujan ringan diprediksi masih akan berlangsung sampai sore hari.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Sabtu 2 Mei 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Cerah
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Cerah
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Cerah berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Cerah berawan
Malam: Berawan
