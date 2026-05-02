Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sabtu 2 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi hari.

Memasuki siang dan sore hari, cuaca akan berubah menjadi hujan ringan. Di Sleman hujan ringan diprediksi masih akan berlangsung sampai sore hari.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Sabtu 2 Mei 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Cerah

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Cerah

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Cerah berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Cerah berawan

Malam: Berawan