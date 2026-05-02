JPNN.com Jogja Jogja Terkini Bocah Terbawa Arus Deras Sungai Progo, Ditemukan Meninggal Dunia

Bocah Terbawa Arus Deras Sungai Progo, Ditemukan Meninggal Dunia

Sabtu, 02 Mei 2026 – 08:45 WIB
Proses pencarian anak tenggelam di Sungai Progo pada Jumat (1/5). Foto: Basarnas Yogyakarta

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Seorang anak berusia 14 tahun hanyut di Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo pada Jumat (1/5). Korban sebelumnya diketahui sedang bermain di tepi sungai.

Korban diduga berenang hingga terbawa arus sungai yang cukup deras.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan temannya sempat memperingati agar tidak berenang, tetapi korban tidak menghiraukan.

"Teman korban berusaha menolong, tetapi karena aliran sungai sangat deras ia tidak sanggup dan tidak berani menolong," ujarnya.

Teman korban lalu bergegas meminta pertolongan warga sekitar.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan pihaknya mengirimkan satu regu tim penyelamatan yang dilengkapi peralatan water rescue.

Beberapa jam setelah operasi pencarian korban ditemukan mengapung oleh petugas.

"Pada pukul 16.06 berhasil menemukan dan mengevakuasi korban. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit," katanya.

