Saat Yoga Jadi Simbol Perlawanan Pekerja Informal di Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ada pemandangan tak biasa di halaman gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5). Puluhan perempuan yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal (JAMPI) DIY justru memilih menggelar matras dan melakukan gerakan yoga bersama.

Aksi simpatik ini diikuti oleh berbagai elemen pekerja informal, mulai dari Pekerja Rumah Tangga (PRT), buruh gendong, perempuan pekerja rumahan, pekerja mandiri, hingga purna migran.

Di bawah sinar matahari pagi, mereka tampak khusyuk mengikuti instruksi gerakan, menciptakan suasana teduh di tengah hiruk-pikuk peringatan hari buruh.

Baca Juga: Yogyakarta Mulai Diserbu Wisatawan Saat Long Weekend May Day 2026

Koordinator Umum aksi JAMPI DIY Hikmah Diniah mengatakan bahwa pemilihan yoga bukanlah tanpa alasan. Bagi para perempuan pekerja informal, kesehatan fisik dan mental adalah modal utama yang sering kali terabaikan.

"Yoga, selain untuk sehat, apalagi perempuan, itu penting. Kami memilih yoga sebagai healing, sebagai bentuk untuk menyemangati lagi kebersamaan," ujar Hikmah.

Hikmah memaparkan bahwa saat ini pekerja informal berada dalam posisi yang rentan.

Ketidakpastian kerja, pendapatan yang merosot, hingga melambungnya harga kebutuhan pokok menjadi beban ganda bagi mereka yang juga memikul tanggung jawab rumah tangga. Kondisi ini memicu tekanan psikologis yang hebat.

Selain manfaat kesehatan, yoga bersama ini menjadi ruang aman bagi para pekerja untuk sejenak rehat dari kerasnya realitas ekonomi.