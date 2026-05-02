Jadwal Bioskop dan Rekomendasi Film Wajib Ditonton Hari Ini, Sabtu 2 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki akhir pekan pertama di bulan Mei, antusiasme pencinta film di Yogyakarta diprediksi akan meningkat. Sejumlah pusat perbelanjaan utama seperti Plaza Ambarrukmo, Empire XXI, dan Jogja City Mall (JCM) telah merilis jadwal tayang yang didominasi oleh film-film blockbuster dan karya sineas lokal yang tengah naik daun.

Dua film yang paling banyak diperbincangkan pekan ini adalah Ghost in the Cell dan Para Perasuk.

Ghost in the Cell adalah film ini membawa penonton ke masa depan di mana batas antara realitas digital dan biologis semakin kabur. Mengisahkan tentang peretasan memori manusia yang dilakukan oleh entitas misterius, film ini menyajikan aksi mendebarkan dengan bumbu filosofis tentang eksistensi jiwa di dalam mesin. Cocok bagi penggemar sci-fi dengan atmosfer gelap dan penuh teka-teki.

Sedangkan Para Perasuk adalah karya terbaru yang kental dengan unsur mistis lokal. Film ini menceritakan tentang sebuah ritual kuno yang berjalan di luar kendali, menyebabkan entitas dari masa lalu merasuki warga di sebuah desa terpencil. Narasi yang dibangun tidak hanya mengandalkan jumpscare, tetapi juga kengerian psikologis yang mendalam bagi siapa pun yang menontonnya.

Berikut ini jadwal bioskop di Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 2 Mei 2026.

1. Plaza Ambarrukmo (Ambarrukmo XXI)

The Devil Wears Prada 2: 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10

Para Perasuk: 12:00, 14:20, 19:00