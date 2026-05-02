Samsung Galaxy S26 Series Kini Bisa Edit Suara Konten Streaming Secara Real-Time

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Samsung kembali menggebrak pasar ponsel pintar melalui peluncuran Galaxy S26 Series. Salah satu inovasi paling mencolok kali ini hadir pada aspek audio, di mana Samsung memperkenalkan versi tercanggih dari fitur Audio Eraser. Tak lagi sekadar alat pengeditan video pascarekam, fitur ini kini mampu bekerja secara real time pada konten yang sedang diputar.

Jika pada generasi Galaxy S25 fitur Audio Eraser hanya digunakan untuk mengedit file yang tersimpan di galeri, Galaxy S26 membawa teknologi ini ke level berikutnya.

Fitur ini sekarang terintegrasi dengan sound engine berbasis AI yang mampu memisahkan suara manusia, musik, dan kebisingan latar belakang secara instan.

Peningkatan utama pada seri ini mencakup dukungan multi platform yang bekerja pada konten streaming (OTT) dan media sosial, kontro real time yang menyesuaikan suara langsung saat konten sedang berjalan, serta optimasi AI untuk memisahkan frekuensi suara yang lebih presisi antara dialog dan background noise.

Kendali Penuh Lewat Quick Panel

Samsung merancang antarmuka yang sangat intuitif agar pengguna dapat mengakses fitur ini tanpa harus menghentikan tontonan mereka.

Pengguna cukup melakukan gestur sederhana, yaitu dengan menggeser ke bawah dari sudut kanan atas layar saat video diputar, mengetuk ikon Audio Eraser pada Quick Panel, atau menggunakan slider "Strength" untuk mengatur tingkat peredaman kebisingan.

Aktifkan mode Voice Focus untuk menonjolkan dialog agar terdengar lebih jernih di tengah keramaian.

Peningkatan ini menggeser fokus dari pengeditan pascarekaman menjadi pengelolaan audio secara real-time. Dengan seri Galaxy S26, Anda dapat menikmati kualitas suara yang disesuaikan secara instan, apa pun konten yang sedang ditonton.