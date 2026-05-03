Usung Konsep Smart City, Kapolri Letakkan Batu Pertama Pembangunan Mapolda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi menghadiri prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5). Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa gedung baru ini tidak sekadar bangunan fisik, melainkan pusat pelayanan modern yang mengedepankan empat konsep Smart City.

Jenderal Sigit mengatakan bahwa transformasi digital menjadi fondasi utama dalam pembangunan Mapolda DIY untuk menjawab tantangan keamanan pada masa depan.

Menurut Sigit, terdapat empat sistem cerdas yang akan menjadi tulang punggung operasional Mapolda DIY.

Polda DIY yang baru akan menjadi pusat kendali untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber secara real time.

Tujuannya agar kepolisian dapat mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta di lapangan.

Di Mapolda DIY nantinya juga akan dikembangkan Social Listening and Sentiment Intelligence System untuk memantau opini dan aspirasi masyarakat, khususnya melalui media sosial.

Dengan memahami sentimen publik, polisi diharapkan dapat merespons isu-isu di masyarakat secara lebih proaktif.

Selain itu, akan ada Cyber Security Defense Center sebagai benteng perlindungan digital. Sistem ini bertugas menjaga integritas data dari ancaman siber, mulai dari peretasan hingga kejahatan daring (online fraud) yang kian marak.