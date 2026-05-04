Sultan HB X Berharap Mapolda DIY Bukan Sekadar Ruang Kerja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Peletakan batu pertama pembangunan markas baru Polda DIY di Jalan Bibis, Godean, Kabupaten Sleman dilaksanakan pada Minggu (3/5). Acara tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X serta jajaran Polda DIY.

Dalam sambutannya, Sultan HB X berharap agar Mapolda DIY yang baru didesain dengan konsep arsitektur peradaban masa depan.

“Saya berharap gedung ini dirancang bukan sekadar sebagai ruang kerja, melainkan sebagai arsitektur peradaban masa depan," katanya.

Baca Juga: Polda DIY Nonaktifkan Anggotanya yang Terjerat Kasus Pemerasan Pengusaha Properti

Markas Polda DIY yang baru nantinya bakal menghadirkan command center yang terintegrasi, ruang kolaborasi sosial dan lintas sektor, fasilitas pelatihan berbasis simulasi hingga ekosistem kerja yang adaptif.

Selain itu, ia ingin Mapolda DIY berkembang menjadi sistem keamanan terpadu melalui lima pilar, yaitu penguatan keamanan konvensional, data driven policing hub, social listening and sentiment intelligence system, cyber security defence center, serta decision intelligence and knowledge system.

“Maka, Mapolda sejatinya bukan hanya penjaga hukum, tetapi penjaga keteraturan hidup bersama, penjaga harmoni antara negara dan masyarakat,” katanya.

Kapolri Listyo Sigit mengatakan Mapolda DIY tidak sekadar tempat pelayanan melainkan ruang bagi masyarakat.

"Kami harap Polda DIY betul-betul bisa memberikan layanan yang optimal terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan,” kata Kapolri.