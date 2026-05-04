Tak Boleh Pasif, Orang Tua Perlu Aktif Memantau Perilaku Anak Bermedia Sosial

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perkembangan dunia digital yang kian masif menuntut orang tua untuk tidak sekadar menjadi pengamat, tetapi menjadi pendamping aktif bagi anak-anak mereka. Psikolog Klinis Anak dan Remaja, Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam menavigasi penggunaan media sosial dan internet agar tumbuh kembang anak tetap terjaga.

Gisella menyarankan agar orang tua memahami aturan terbaru terkait penggunaan media sosial, terutama mengenai batas usia pengguna. Hal ini menjadi krusial untuk didiskusikan secara persuasif dengan anak.

"Perlu pelan-pelan didiskusikan dengan anak sesuai usianya. Jelaskan bahwa ada peraturan dan alasan di balik pembatasan tersebut. Alasan itu harus masuk dalam diskusi agar anak paham," ujar Gisella, Minggu (3/5).

Baca Juga: AJI Yogyakarta Buka Posko Aduan THR Jurnalis dan Pekerja Media

Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dinilai sebagai langkah positif dari pemerintah.

Namun, Gisella mengingatkan bahwa intervensi pemerintah tetap membutuhkan dukungan domestik berupa pembiasaan yang baik di rumah.

Tanpa pendampingan yang tepat, paparan dunia digital yang intens dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak secara signifikan.

Baca Juga: Pemkab Bantul Menggodok Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Gisella menyoroti beberapa risiko utama, misalnya penurunan fungsi kognitif. Anak cenderung berpikir kurang mendalam, kurang analitis, dan selalu menginginkan hasil instan.

Anak yang sering terpapar gawai juga rentang tidak stabil emosinya. Anak mungkin menjadi fluktuatif secara emosional, sulit memahami perasaan sendiri, dan kurang terasah dalam meregulasi emosi.