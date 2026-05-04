Iseng Main Korek Api, Seorang Anak Menyebabkan Kebakaran di Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah rumah di Gadingsari, Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Minggu malam (3/5).

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 21.30 WIB itu melanda rumah milik H. Djauhari (80).

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kebakaran diketahui saat seorang anak berteriak minta tolong dari dalam kamar.

"Setelah diperiksa ternyata kasur yang berada di dalam kamar sudah terbakar," katanya, Senin (4/5).

Selanjutnya, kobaran api begitu cepat menjalar ke lemari dan tumpukan kertas.

Berdasarkan keterangan polisi, kebakaran diduga dipicu karena kelalaian.

"Kebakaran terjadi akibat anak bermain korek api di dalam kamar dan membakar kasur," ujarnya.

Petugas pemadam kebakaran Bantul berjibaku memadamkan si jago merah tersebut.