Libur Panjang Akhir Pekan, Stasiun Yogyakarta Paling Ramai Penumpang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ribuan penumpang menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur panjang akhir pekan kemarin.

Di Daop 6 Yogyakarta, selama periode 30 April hingga 3 Mei 2026, ada 189.886 penumpang yang naik dan turun.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan stasiun paling ramai berada di Stasiun Yogyakarta.

"Stasiun di Daop 6 dengan jumlah penumpang terbanyak yakni Stasiun Yogyakarta. Kemudian, disusul Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Solo Balapan," ujarnya, Senin (4/5).

Ia memperinci total penumpang naik di Daop 6 sebanyak 94.338 orang dan penumpang turun 95.548 orang.

"KAI Daop 6 Yogyakarta menghaturkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah memilih kereta api sebagai moda transportasi selama long weekend May Day kali ini," katanya.

Untuk menghadapi libur panjang akhir pekan Mei selanjutnya, Daop 6 bakal mengoperasikan tujuh kereta api tambahan.

Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis dalam mengakomodir minat masyarakat yang tinggi terhadap transportasi kereta api.