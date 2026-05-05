Pemkot Jogja Gelar Pasar Murah di 14 Kecamatan, Disediakan Subsidi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta akan menggelar Gerakan Pangan Murah di 14 kecamatan. Rencananya, pasar murah tersebut akan berlangsung pada Mei sampai November 2026.

Pasar murah digelar dengan tujuan memberikan kepastian harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan.

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Ashardini Eka Setianingsih mengatakan bakal menyediakan subsidi pada produk yang dijual.

"Kami sediakan subsidi dua ribu rupiah per kilogram komoditas atau per liter minyak goreng," katanya, Senin (3/5).

Menurut Dini, pasar murah ini juga upaya memitigasi dampak kenaikan harga pangan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

"Diprioritaskan bagi warga ber KTP di kemantren masing-masing. Kegiatan akan dilaksanakan dua kali dalam sebulan sesuai jadwal," katanya.

Beberapa bahan pangan yang dijual, yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai dan komoditas pangan lainnya.

Dia berharap Gerakan Pangan Murah bisa membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. (mcr25/jpnn)