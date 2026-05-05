JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkot Jogja Gelar Pasar Murah di 14 Kecamatan, Disediakan Subsidi

Pemkot Jogja Gelar Pasar Murah di 14 Kecamatan, Disediakan Subsidi

Selasa, 05 Mei 2026 – 10:00 WIB
Pemkot Jogja Gelar Pasar Murah di 14 Kecamatan, Disediakan Subsidi - JPNN.com Jogja
Pasar murah di Jogja. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta akan menggelar Gerakan Pangan Murah di 14 kecamatan. Rencananya, pasar murah tersebut akan berlangsung pada Mei sampai November 2026.

Pasar murah digelar dengan tujuan memberikan kepastian harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan. 

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Ashardini Eka Setianingsih mengatakan bakal menyediakan subsidi pada produk yang dijual. 

Baca Juga:

"Kami sediakan subsidi dua ribu rupiah per kilogram komoditas atau per liter minyak goreng," katanya, Senin (3/5).

Menurut Dini, pasar murah ini juga upaya memitigasi dampak kenaikan harga pangan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

"Diprioritaskan bagi warga ber KTP di kemantren masing-masing. Kegiatan akan dilaksanakan dua kali dalam sebulan sesuai jadwal," katanya. 

Baca Juga:

Beberapa bahan pangan yang dijual, yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai dan komoditas pangan lainnya.

Dia berharap Gerakan Pangan Murah bisa membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. (mcr25/jpnn)

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menggelar pasar murah di 14 kecamatan sampai November 2026.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pasar murah Pemkot Yogyakarta beras gerakan pangan murah pasar murah jogja pasar murah yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU