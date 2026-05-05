Sekelompok Orang Melempar Batu ke SMK Umbulharjo, 2 Ditangkap Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah sekolah menengah atas di Umbulharjo, Kota Yogyakarta dihujani lemparan batu dari pihak luar pada Selasa (5/5).

Dalam video yang beredar di media sosial, sekelompok orang mengenakan seragam sekolah itu tiba-tiba menyerang sekolahan tersebut.

Mereka berteriak dan melempar batu ke arah sekolah.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan bahwa polisi sudah merespons aksi kekerasan tersebut.

"Pada Selasa 5 Mei 2026 sekira pukul 10.00 WIB di salah satu SMK di Umbulharjo telah terjadi pelemparan batu dari rombongan pelajar yang tidak diketahui identitasnya," katanya.

Menurut Iptu Dani, rombongan pelajar tersebut menggedor gerbang sekolah yang tertutup.

Kemudian, rombongan tersebut menuju sekolah lain dan melakukan penyerangan terhadap yang berada di depan sekolah.

"Satu sepeda motor pelaku terjatuh dan kemudian pengendara dan pembonceng berhasil ditangkap oleh personel Polsek Umbulharjo," ujarnya.