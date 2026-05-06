Warga Sleman Bisa Dapat Layanan Kesehatan dan Operasi Katarak, Gratis!

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-110 Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan Pekan Layanan Kesehatan Terpadu Gebyar Husada Sembada. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa pada Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang mengusung semangat gotong royong ini memberikan akses layanan medis secara cuma-cuma bagi warga Sleman selama tiga hari, mulai 5 hingga 7 Mei 2026.

Berbeda dengan layanan di puskesmas pada umumnya, pekan layanan kesehatan ini dilaksanakan di salah satu pusat perbelanjaan di Sleman untuk memudahkan akses masyarakat.

Layanan yang tersedia dirancang menyentuh seluruh siklus hidup dengan melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil dan balita, orang dewasa hingga lansia.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Cahya Purnama mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan literasi kesehatan serta memperkuat jejaring rujukan di Sleman.

"Ini dirancang komprehensif untuk menyentuh seluruh siklus hidup manusia dengan akses yang berkualitas secara gratis," ujarnya.

Selain layanan di pusat perbelanjaan, Pemkab Sleman juga menggelar aksi berupa operasi katarak gratis.

Sebanyak 110 warga Sleman yang membutuhkan akan mendapatkan tindakan operasi di dua rumah sakit milik daerah, yakni RSUD Sleman dan RSUD Prambanan.