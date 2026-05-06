Kebutuhan Kurban di Sleman Cukup Tinggi, Harga Mulai Meroket

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman memantau ketersediaan kurban menjelang Iduladha 1447 Hijriah pada Selasa (5/5). Pemantauan dilaksanakan di Kelompok Ternak Karya Tunggal dan UPTD Pasar Hewan Ambarketawang.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa harga kurban mulai merangkak naik.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan kenaikan harga cukup variatif.

Harga seekor sapi mengalami kenaikan Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000, sementara harga kambing dan domba naik Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 per ekor.

“Mudah-mudahan, nanti walaupun ada kenaikan tidak memberatkan masyarakat untuk tetap melaksanakan kurban,” katanya.

Menurut Danang, kebutuhan kurban di Kabupaten Sleman cukup tinggi, sekitar 9.200 ekor sapi dan 15.700 ekor domba.

Sedangkan ketersediaan kurban di Sleman hanya 3.800 ekor sapi, 4.000 ekor kambing dan 7.800 ekor domba.

"Kami masih memantau. Saat stok nanti kurang biasanya masyarakat selain beli dari kelompok-kelompok ternak di kampung dan di pasar hewan ini, mereka juga biasanya nanti beli di pinggir-pinggir jalan yang ada jualan ternak kurban," ucapnya.