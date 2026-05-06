JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kebutuhan Kurban di Sleman Cukup Tinggi, Harga Mulai Meroket

Kebutuhan Kurban di Sleman Cukup Tinggi, Harga Mulai Meroket

Rabu, 06 Mei 2026 – 11:10 WIB
Kebutuhan Kurban di Sleman Cukup Tinggi, Harga Mulai Meroket - JPNN.com Jogja
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa memantau ketersediaan hewan kurban pada Selasa (5/5). Foto: Humas Pemkab Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman memantau ketersediaan kurban menjelang Iduladha 1447 Hijriah pada Selasa (5/5). Pemantauan dilaksanakan di Kelompok Ternak Karya Tunggal dan UPTD Pasar Hewan Ambarketawang.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa harga kurban mulai merangkak naik.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan kenaikan harga cukup variatif.

Baca Juga:

Harga seekor sapi mengalami kenaikan Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000, sementara harga kambing dan domba naik Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 per ekor.

“Mudah-mudahan, nanti walaupun ada kenaikan tidak memberatkan masyarakat untuk tetap melaksanakan kurban,” katanya.

Menurut Danang, kebutuhan kurban di Kabupaten Sleman cukup tinggi, sekitar 9.200 ekor sapi dan 15.700 ekor domba.

Baca Juga:

Sedangkan ketersediaan kurban di Sleman hanya 3.800 ekor sapi, 4.000 ekor kambing dan 7.800 ekor domba.

"Kami masih memantau. Saat stok nanti kurang biasanya masyarakat selain beli dari kelompok-kelompok ternak di kampung dan di pasar hewan ini, mereka juga biasanya nanti beli di pinggir-pinggir jalan yang ada jualan ternak kurban," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Sleman memantau ketersediaan kurban. Harga sapi dan kambing mulai merangkak naik.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   harga sapi di sleman Danang Maharsa sapi hewan kurban iduladha domba iduladha 1447 hijriah kurban harga kurban harga kambing

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU