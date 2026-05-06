Motor Tamu Terbakar, Kos-kosan di Demangan Hangus Dilalap Si Jago Merah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepanikan melanda warga di kawasan Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada Rabu siang (6/5). Sebuah indekos putri yang berlokasi di Jl. Srikandi No. 32 A terbakar hebat setelah api merembet dari sebuah sepeda motor yang terparkir di area depan bangunan.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.06 WIB itu sempat memicu kekhawatiran besar bagi penghuni dan warga sekitar, mengingat lokasi kebakaran berada tepat di samping kantor Kelurahan Demangan.

Insiden bermula saat sebuah sepeda motor milik tamu penghuni indekos yang sedang terparkir tiba-tiba mengeluarkan api.

Kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke bagian atap bangunan kos yang terbuat dari material mudah terbakar.

Pegawai Kelurahan Demangan yang pertama kali menyadari kejadian tersebut langsung berusaha melakukan pemadaman awal menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan selang taman.

Namun, api yang sudah terlanjur membesar membuat upaya tersebut sulit membuahkan hasil hingga akhirnya api menghanguskan sedikitnya dua kamar kos di bagian depan bangunan.

Mendapat laporan darurat, tim pemadam kebakaran segera meluncur ke lokasi.

Penanganan dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan yang terdiri dari satu regu Mako Induk, satu regu Pos Mojo, serta dukungan dari Damkar UGM.