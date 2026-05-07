Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 7 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis, 7 Mei 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : (Bantul) Karen Trt Hargo Krtk, Celep Sri Gading Sndn, Kalijurang Sri Gading Sndn, Kalangan Sri Gading Sndn, Dengokan Sri Gading Sndn, Ngepet Sri Gading Sndn, Selo Sd Mlyo Bbl, Palian Sd Miyo Bbl, Gondangan Trt Hargo Krtk, Kregan Trt Hargo Krtk, Bracan Trt Sari Krtk, Tokolan Trt Hargo Krtk, Tluren Trt Hargo Krtk, Gedongan- Sri Gading Sndn, Bonggalan Sri Gading Sndn, Tinggen Sri Gading Sndn, Ngunan Unan Sri Gading Sndn, Sangkeh Sri Gading Sndn ke timur, Malangan Sri Gading Sndn ke tmr, Wuluhadeg Sri Gading Sndn ke tm, Mayungan Sri Gading Sndn ke brt, Piring mrtgdng Sndn ke barat, Ngemplak Srigading Sdn ke barat, Karanganyar Gadingharjo Sanden, Pranti Gdghrjo Sndn, Cubung Gdghrjo Sndn, Daleman Gadingsari Sanden, Kalimundu Gdghrjo Sndn, Ngajung Gdghrjo Sndn, Demangan Gdghrjo Sndn, Wonoroto Gdghrjo Sndn, Patihan Gdghrjo Sndn, Baran Sri Gading Sndn, Soge Sri Gading Sndn, Tegalrejo Sri Gading Ke Barat, Samas Sri Gading Sndn dan sekitarnya.

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : (Wates) sanjararum, Purwoharjo, Banguejso Kagoksoharooet, Duwet, Samigaluh, Gerbosari, Boro, Kebonharjo, Kalisonggo, Jumblangan, Bogo Banjarharjo, Salak Malang, Bomangan, pandakan, Micr Kiwoa, eko, ayan, Bangaroy, ?????, Klangon, Majaksingi, Wonolelo Borobudur, Beji, Slanden, Pantog Banjaroyo,Tonogoro, Puguh, Promasan, Kajoran, Tanjung, Duren Sawit, Keceme, sidoharjo dan sekitarnya.

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi

Lokasi Pekerjaan : Dn.Prujakan, Dn.Dayu, Pr.Dayu, Dn.Jaban, Dn.Kadirejo, Dn.Kancilan, Dn.Pusung, Dn.Pr.Banteng Utama, Pr.Banteng Perkasa, Dn.Sumberan, Dn.Krikilan, Dn.Lojajar, Dn.Mudal, Jl.Damai dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.