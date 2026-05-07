KAI Daop 6 Kembali Menutup Perlintasan Liar yang Berbahaya

Kamis, 07 Mei 2026 – 12:15 WIB
Petugas KAI menutup perlintasan liar di Daop 6 Yogyakarta. Foto: Humas KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta telah menutup empat perlintasan liar di wilayah Yogyakarta dan Surakarta pada tahun ini.

Total ada 38 perlintasan liar yang ditutup dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Adapun 38 perlintasan liar yang ditutup berada di wilayah Wonogiri sebanyak 17 perlintasan, Solo empat perlintasan, Wojo empat perlintasan, Wates tiga perlintasan, Yogyakarta, Brambanan, Sumberlawang dan Sragen masing-masing dua perlintasan, serta Klaten dan Palur satu perlintasan.

Perlintasan yang ditutup masuk kategori berbahaya bagi perjalanan kereta api dan penggunaan jalan raya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan perlintasan liar tidak memiliki pengamanan yang memadai sehingga menimbulkan risiko bahaya.

"Keselamatan perjalanan kereta api adalah tanggung jawab bersama. Melalui berbagai upaya, seperti penutupan perlintasan liar, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan perangkat imbauan keselamatan serta pembinaan berkelanjutan kepada petugas di lapangan, kami harap dapat terus meningkatkan budaya keselamatan di lingkungan perkeretaapian," katanya, Kamis (7/5).

Feni mengatakan bahwa saat ini ada 292 perlintasan sebidang di wilayah Daop 6 Yogyakarta.

Sebanyak 97 perlintasan dijaga petugas PT KAI, 29 perlintasan dijaga pegawai pemerintah daerah, 17 perlintasan dijaga pihak eksternal, 136 perlintasan tidak dijaga, serta masih ada 13 perlintasan liar.

