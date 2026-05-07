Bulog Mengeklaim Siap Hadapi Tantangan Kemarau dan El Nino

Kamis, 07 Mei 2026 – 20:10 WIB
Perum Bulog Yogyakarta mengeklaim stok pangan aman dan siap menghapi musim kemaran panjang. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Yogyakarta mengeklaim ketahanan pangan di wilayahnya dalam kondisi aman menjelang musim kemarau 2026. Hingga awal Mei, Bulog tercatat telah menyerap 76 persen dari total target pengadaan tahunan.

Pemimpin Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi mengungkapkan bahwa realisasi serapan hasil panen petani saat ini telah menyentuh angka 148 ribu ton setara beras.

Angka ini merupakan bagian besar dari target total tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 196 ribu ton.

"Persiapan kami memasuki musim kemarau sangat luar biasa. Dengan capaian 76 persen ini, stok yang kami kuasai sangat aman, termasuk untuk menghadapi potensi El Nino dalam proses penyaluran nanti," ujar Dedi seusai melakukan silaturahmi dengan Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (07/05).

Selain mengamankan stok untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bulog Kanwil Yogyakarta juga bertanggung jawab atas logistik pangan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Khusus untuk wilayah Yogyakarta, stok yang tersedia saat ini mencapai 87 ribu ton.

Menurut Dedi, kekuatan logistik ini didukung oleh infrastruktur yang mumpuni. Bulog Yogyakarta mengoperasikan jaringan gudang induk dan filial dengan total kapasitas daya tampung melebihi 285 ribu ton.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan arahan strategis agar Bulog tidak hanya fokus pada serapan, tetapi juga aktif membina petani di lapangan.

Tujuannya adalah agar produktivitas lahan yang tinggi saat ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

