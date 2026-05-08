Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 8 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik dan menjaga kualitas jaringan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sedayu menjadwalkan pemeliharaan jaringan pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan teknis di masa mendatang serta memastikan distribusi listrik ke pelanggan tetap optimal.

Berikut adalah perincian waktu dan lokasi pemadaman sementara:

Waktu: 13.00 – 16.00 WIB

Keperluan: Pemeliharaan Jaringan

Unit Pelaksana: Sedayu

Lokasi Pekerjaan (Kabupaten Bantul)

Bungas Sumberagung Jetis, Karang Talun Imogiri, Kebon Agung Imogiri, Onggopatran Imogiri, Kalangan Sriharjo, Miri Sriharjo, Demen Sriharjo, Mojohuro Sriharjo, Jati Sriharjo, Dogongan Sriharjo, Siluk Selopamioro, Jayan Imogiri, Karang Rejek, Karang Tengah, Kemasan Imogiri, Mojolegi, Translok, Ketos Sriharjo, Ngrancah Sriharjo, Pengkol Sriharjo, dan wilayah sekitarnya.

Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat terhentinya aliran listrik sementara waktu.