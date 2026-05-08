JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 8 Mei 2026

Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 8 Mei 2026

Jumat, 08 Mei 2026 – 06:00 WIB
Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 8 Mei 2026 - JPNN.com Jogja
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik dan menjaga kualitas jaringan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sedayu menjadwalkan pemeliharaan jaringan pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan teknis di masa mendatang serta memastikan distribusi listrik ke pelanggan tetap optimal.

Berikut adalah perincian waktu dan lokasi pemadaman sementara:

Baca Juga:

Waktu: 13.00 – 16.00 WIB

Keperluan: Pemeliharaan Jaringan

Unit Pelaksana: Sedayu

Baca Juga:

Lokasi Pekerjaan (Kabupaten Bantul)
Bungas Sumberagung Jetis, Karang Talun Imogiri, Kebon Agung Imogiri, Onggopatran Imogiri, Kalangan Sriharjo, Miri Sriharjo, Demen Sriharjo, Mojohuro Sriharjo, Jati Sriharjo, Dogongan Sriharjo, Siluk Selopamioro, Jayan Imogiri, Karang Rejek, Karang Tengah, Kemasan Imogiri, Mojolegi, Translok, Ketos Sriharjo, Ngrancah Sriharjo, Pengkol Sriharjo, dan wilayah sekitarnya.

Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat terhentinya aliran listrik sementara waktu.

Berikut adalah info tentang jadwal pemadaman listrik di DIY pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik jadwal pemadaman listrik Pemadaman listrik jogja Pemadaman listrik Bantul pemadaman listrik hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU