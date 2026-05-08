Epson Gelar Lomba Fotografi: Total Hadiah US 50 Ribu Dolar, Kategori Baru Menanti

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk Epson International Pano Awards ke-17, kompetisi fotografi terbesar di dunia yang didedikasikan khusus untuk seni fotografi panorama.

Sebagai sponsor utama, Epson Asia Tenggara kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung fotografer profesional maupun amatir untuk menampilkan keindahan dunia melalui sudut pandang luas.

Ada yang berbeda pada penyelenggaraan tahun ini. Menanggapi tren penggunaan drone dan teknik pengambilan gambar dari udara yang kian masif, panitia memperkenalkan kategori baru: Aerial. Kategori ini tersedia baik di divisi Terbuka (Open) maupun Amatir.

Selain kategori Aerial, para peserta dapat berkompetisi di berbagai bidang lainnya, seperti alam dan lanskap, lingkungan buatan dan arsitektur, serta VR/360.

Total Hadiah Fantastis

Kompetisi tahun ini menawarkan total hadiah yang menggiurkan, yakni lebih dari US 50.000 dolar atau setara Rp 800 juta lebih.

Pemenang utama di kategori Terbuka akan membawa pulang paket hadiah senilai lebih dari US 11.000 dolar, yang terdiri dari uang tunai dan produk-produk unggulan Epson.

Secara keseluruhan, tersedia total US 15.000 dolar dalam bentuk uang tunai murni bagi para pemenang di berbagai kategori.

Sejak dimulai pada 2010, ajang ini telah menjadi barometer bagi fotografer panorama global. Pada 2025 lalu, kompetisi ini mencatat rekor dengan lebih dari 3.000 karya dari 95 negara.