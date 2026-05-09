Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 9 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UPPP) Yogyakarta dan Wonosari menginformasikan adanya jadwal pemeliharaan jaringan berkala pada hari ini, Sabtu, 9 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan mencegah gangguan teknis di masa mendatang.

Demi keamanan dan keselamatan petugas serta pelanggan, aliran listrik di sejumlah wilayah akan dipadamkan sementara dengan perincian sebagai berikut:

Detail Jadwal Pemeliharaan

Waktu: 13.00 – 16.00 WIB

Keperluan: Pemeliharaan Jaringan (Maintenance)

Wilayah Terdampak:

Karanglo

Purbayan

Singosaren

Kemasan

Kertopaten

Glondong

PR Bumi Mandiri & PR Bumi Citra Lestari

Modalan & Pringgolayan

Jl. Garuda

Ngipik Pleret

Tegalpriyan

Plakaran & Gilang

Tempel Baturetno

Besalen

PR Pondok Permai

Imbauan bagi Pelanggan

Mohon isi daya perangkat elektronik (HP/Laptop) dan cadangan air sebelum jadwal pemadaman dimulai.

Hindari mendirikan bangunan, memasang papan reklame, atau bermain layang-layang di dekat kabel jaringan listrik.