Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 9 Mei 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UPPP) Yogyakarta dan Wonosari menginformasikan adanya jadwal pemeliharaan jaringan berkala pada hari ini, Sabtu, 9 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan mencegah gangguan teknis di masa mendatang.
Demi keamanan dan keselamatan petugas serta pelanggan, aliran listrik di sejumlah wilayah akan dipadamkan sementara dengan perincian sebagai berikut:
Detail Jadwal Pemeliharaan
Waktu: 13.00 – 16.00 WIB
Keperluan: Pemeliharaan Jaringan (Maintenance)
Wilayah Terdampak:
- Karanglo
- Purbayan
- Singosaren
- Kemasan
- Kertopaten
- Glondong
- PR Bumi Mandiri & PR Bumi Citra Lestari
- Modalan & Pringgolayan
- Jl. Garuda
- Ngipik Pleret
- Tegalpriyan
- Plakaran & Gilang
- Tempel Baturetno
- Besalen
- PR Pondok Permai
Imbauan bagi Pelanggan
Mohon isi daya perangkat elektronik (HP/Laptop) dan cadangan air sebelum jadwal pemadaman dimulai.
Hindari mendirikan bangunan, memasang papan reklame, atau bermain layang-layang di dekat kabel jaringan listrik.
PT PLN Yogyakarta melakukan pemadaman listrik di beberapa wilayah untuk pemeliharaan jaringan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News