JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 44 Tempat Penitipan Anak di Sleman Belum Berizin

44 Tempat Penitipan Anak di Sleman Belum Berizin

Sabtu, 09 Mei 2026 – 19:19 WIB
44 Tempat Penitipan Anak di Sleman Belum Berizin - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Puluhan daycare di Sleman ternyata tidak berizin. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Puluhan tempat penitipan anak di Kabupaten Sleman belum mengantongi izin. Setidaknya ada 44 daycare yang berjalan tanpa perizinan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Kepala Dinas Kabupaten Sleman Mustadi mengatakan dari 44 daycare beberapa di antaranya memiliki keinginan untuk menjadi satuan pendidikan.

Akan tetapi, ada beberapa tempat penitipan anak yang setelah dicek dinilai tidak layak dari segi sarana prasarana.

Baca Juga:

Ia menganggap tempat yang tidak memenuhi kelayakan itu sekadar rumah penitipan anak tanpa kurikulum yang jelas.

"Kalau memang ada yang bisa kami dorong menjadi satuan pendidikan dengan beberapa persyaratan berdirinya tempat penitipan anak, ya, nanti kami dorong itu," kata Mustadi, Sabtu (9/5).

Dia menegaskan Dinas Pendidikan Sleman akan mendorong dan mendampingi pengelola untuk mengurus perizinan.

Baca Juga:

Pihaknya juga telah menyampaikan nota dinas kepada Bupati Sleman dan masih menunggu respons serta tindaklanjut.

Menurut dia, Dinas Pendikan sedang memikirkan opsi, termasuk menutup sementara daycare yang belum berizin.

Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong tempat penitipan anak atau daycare segera mengurus izin. Jika tidak, tempat usaha itu akan ditutup.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   daycare jogja dinas pendidikan sleman daycare penitipan anak sleman daycare sleman daycare yogyakarta Little Aresha

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU