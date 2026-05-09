UGM Gelar Pelatihan Penyembelihan Kurban Berbasis Aman dan Ihsan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) secara resmi menggelar pelatihan khusus penanganan hewan yang akan dijadikan kurban pada Iduladha 1447 Hijriah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban tahun ini memenuhi standar kualifikasi yang ketat, yaitu halal, aman, dan ihsan.

Dosen Fakultas Peternakan UGM Cuk Tri Noviandi menekankan bahwa esensi kurban melampaui prosesi penyembelihan semata.

Menurut dia, aspek kesejahteraan hewan (animal welfare) dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.

"Kurban itu bukan sekadar menyembelih, tetapi bagaimana memastikan hewan diperlakukan dengan baik, prosesnya aman bagi manusia, dan hasilnya layak dikonsumsi," ujar Noviandi dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Dia juga menyoroti fenomena di lapangan di mana hewan seringkali mengalami stres sebelum disembelih.

Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas daging secara teknis, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja bagi para panitia di lokasi.

Senada dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Peternakan UGM Budi Guntoro mengatakan bahwa pelatihan ini dirancang secara komprehensif.

Peserta tidak hanya diberikan materi teori terkait fikih kurban, tetapi juga praktik langsung di lapangan.