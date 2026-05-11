Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 11 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) DIY kembali melakukan pemeliharaan jaringan listrik secara berkala guna menjaga keandalan pasokan energi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan informasi resmi, pemadaman aliran listrik sementara akan terjadi di dua Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) utama hari ini, Senin 11 Mei 2026.

Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi terdampak:

1. Wilayah Kerja ULP SEDAYU

Waktu: 10.00 – 13.00 WIB

Agenda: Pemeliharaan jaringan

Wilayah Terdampak:

Ngrenak

Cokrokonteng & Pengkol

Mejing & Patukan

Rumah Sakit PKU

Perumahan: Pr. Munggur, Pr. Griya Pratama Asri, Pr. Palem Hijau, Pr. Gardu Induk, Pr. Pesona Alam Asri, dan sekitarnya.

2. Wilayah Kerja ULP SLEMAN

Waktu: 10.00 – 13.00 WIB