JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Polisi Evakuasi 11 Bayi di Tempat Penampungan Milik Bidan

Polisi Evakuasi 11 Bayi di Tempat Penampungan Milik Bidan

Senin, 11 Mei 2026 – 14:52 WIB
Polisi Evakuasi 11 Bayi di Tempat Penampungan Milik Bidan - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Tempat penampungan bayi di Sleman didatangi polisi. Belasan bayi dievakuasi. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pihak kepolisian dan pemerintah daerah mengevakuasi sebelas bayi di sebuah tempat penampungan yang terletak di kawasan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Evakuasi dilakukan karena tempat penampungan bayi itu belum memiliki izin untuk beroperasi.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan temuan ini masih ditangani pihak kepolisian.

Baca Juga:

"Kepolisian sudah menangani bersama dengan perangkat pemerintahan dari kapanewon dan desa, dinas sosial dan dinas pendidikan,” katanya, Sabtu (9/5).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Mustadi mengatakan tempat penampungan bayi itu diketahui milik seorang bidan.

Bidan tersebut merawat bayi yang dititipkan orang tuanya. Menurutnya, orang tua bayi ada yang masih berstatus mahasiswa.

Baca Juga:

"Penitipan itu belum masuk ranahnya dinas pendidikan. Masuk ranah disdik itu ketika tempat penitipan anak itu sudah proses pendirian pendidikan," katanya.

Ia mengambil contoh tempat pendidikan anak atau TPA sebagai ranahnya dinas pendidikan dengan mengantongi izin.

Belasan bayi dievakuasi dari sebuah tempat penampungan di Pakem, Kabupaten Sleman. Tempat tersebut milik seorang bidan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   penampungan bayi tempat penampungan bayi bayi polresta sleman dinas pendidikan sleman bidan tempat penampungan bayi di sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU