Polisi Evakuasi 11 Bayi di Tempat Penampungan Milik Bidan

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pihak kepolisian dan pemerintah daerah mengevakuasi sebelas bayi di sebuah tempat penampungan yang terletak di kawasan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Evakuasi dilakukan karena tempat penampungan bayi itu belum memiliki izin untuk beroperasi.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan temuan ini masih ditangani pihak kepolisian.

"Kepolisian sudah menangani bersama dengan perangkat pemerintahan dari kapanewon dan desa, dinas sosial dan dinas pendidikan,” katanya, Sabtu (9/5).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Mustadi mengatakan tempat penampungan bayi itu diketahui milik seorang bidan.

Bidan tersebut merawat bayi yang dititipkan orang tuanya. Menurutnya, orang tua bayi ada yang masih berstatus mahasiswa.

"Penitipan itu belum masuk ranahnya dinas pendidikan. Masuk ranah disdik itu ketika tempat penitipan anak itu sudah proses pendirian pendidikan," katanya.

Ia mengambil contoh tempat pendidikan anak atau TPA sebagai ranahnya dinas pendidikan dengan mengantongi izin.