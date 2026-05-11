Sapi Asal Bantul Kembali Dilirik, 2 Ekor Lolos Seleksi Kurban Presiden Prabowo

Senin, 11 Mei 2026 – 15:40 WIB
Sapi asal Bantul yang dikurbankan oleh Presiden Jokowi. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kabupaten Bantul kembali membuktikan kualitas ternaknya di kancah nasional. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul mengonfirmasi bahwa dua ekor sapi milik peternak lokal lolos seleksi untuk menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Iduladha 1447 Hijriah.

Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan bahwa kepastian tersebut didapat setelah melalui proses seleksi ketat oleh tim gabungan dari Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi DIY.

"Informasi dari DIY, ternak dari Bantul lolos dua ekor, masing-masing dari daerah Kasihan dan Pleret," ujar Joko saat dikonfirmasi, Minggu (11/5).

Sebelumnya, Pemkab Bantul mengajukan sembilan ekor sapi unggulan untuk dipantau oleh tim pusat.

Meski spesifikasi detail jenis sapi yang terpilih belum dirilis secara resmi, sapi-sapi yang diusulkan rata-rata memiliki bobot fantastis, yakni sekitar satu ton.

"Kami hanya mengajukan, pertimbangan teknis ada di tangan tim seleksi pusat. Yang jelas, ini adalah hasil seleksi mereka, bukan penunjukan dari kami," tambah Joko.

Tradisi Prestasi Peternak Bantul
Terpilihnya sapi asal Bantul oleh Presiden Prabowo tahun ini melanjutkan tradisi prestasi tahun-tahun sebelumnya.

Pada Iduladha 1445 H, Presiden Joko Widodo juga memilih sapi dari wilayah Pleret, Bantul, yakni sapi jenis Peranakan Ongole (PO) seberat 934 kilogram milik peternak Zuli Nuryanto.

Sumber Antara
