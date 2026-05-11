Warga Bantul Menemukan Mayat di Tumpukan Sampah, Ada Tengkorak yang Sudah Berlumut

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang warga yang sedang memancing menemukan mayat di Sungai Bedog, Sendangsari, Pajangan, Kabupaten Bantul pada Senin (11/5).

Mayat tanpa identitas itu ditemukan dalam kondisi berbaur dengan tumpukan sampah.

Saksi kemudian melaporkan penemuan mayat itu kepada pihak kepolisian untuk proses selanjutnya.

"Saat proses identifikasi, sekitar 3 meter, ditemukan tengkorak manusia yang sudah berlumut," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto.

Hasil pemeriksaan pada mayat pertama diperkirakan sudah meninggal 2-3 minggu.

"Kondisi mayat sudah membusuk menjadi tulang belulang dan hanya menyisakan sedikit daging di bagian punggung dan telapak kaki," katanya.

Sedangkan tengkorak yang ditemukan diperkirakan sudah meninggal dunia berbulan-bulan yang lalu.

Kedua mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses identifikasi.