JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 94 Psikolog Disiapkan untuk Memulihkan Trauma Orang Tua Korban Little Aresha

94 Psikolog Disiapkan untuk Memulihkan Trauma Orang Tua Korban Little Aresha

Senin, 11 Mei 2026 – 19:01 WIB
94 Psikolog Disiapkan untuk Memulihkan Trauma Orang Tua Korban Little Aresha - JPNN.com Jogja
Daycare Little Aresha dipasangi garis polisi, Sabtu (25/4). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengambil langkah masif dalam menangani dampak psikologis pascaterungkapnya kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan. Sembilan puluh empat psikolog dikerahkan untuk memberikan pendampingan intensif, tidak hanya bagi anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga bagi para orang tua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Retnaningtyas mengatakan kolaborasi ini melibatkan berbagai unsur profesional.

"Kami menggandeng 94 psikolog dari UPT PPA, Ikatan Psikolog Klinis, Himpsi, rumah sakit, hingga puskesmas di Kota Yogyakarta," ujar Retnaningtyas dalam keterangannya, Senin (11/5).

Baca Juga:

Salah satu poin krusial dalam pendampingan ini adalah program psikoedukasi bagi orang tua.

Retnaningtyas menekankan bahwa banyak orang tua mengalami trauma mendalam dan perasaan bersalah yang besar setelah kejadian tersebut.

Oleh karena itu, pendampingan psikolog dibutukan untuk menguatkan mental orang tua dan menghilangkan stigma negatif.

Baca Juga:

Harapannya, orang tua tidak merasa takut untuk kembali menitipkan anak di fasilitas yang kredibel, mengingat kebutuhan mereka untuk tetap bekerja.

"Psikoedukasi ini penting untuk menguatkan mental para orang tua, menghilangkan trauma dan rasa bersalah," tambahnya.

Pemkot Yogyakarta menyiapak 94 psikolog untuk memulihkan mental orang tua korban Daycare Little Aresha.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Little Aresha daycare little aresha daycare jogja korban daycare little aresha Pemkot Yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU