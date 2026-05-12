Daftar Kereta Tambahan Saat Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyambut momen libur panjang akhir pekan (long weekend) serta cuti bersama peringatan Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada 13-17 Mei 2026, PT KAI Daop 6 Yogyakarta resmi mengoperasikan sejumlah KA Tambahan. Langkah ini diambil untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat yang ingin berlibur ke luar kota.

Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan matang, mulai dari kesiapan sarana hingga fasilitas pelayanan di stasiun.

"Kami mengerahkan KA Tambahan mulai dari kelas ekonomi hingga eksekutif. Tujuannya memberikan lebih banyak alternatif pilihan keberangkatan bagi masyarakat yang ingin merencanakan libur panjangnya dengan kereta api," ujar Feni di Yogyakarta, Senin (11/5).

Daftar 7 KA Tambahan Daop 6 Yogyakarta (Periode 13-17 Mei 2026)

Ada tujuh rangkaian kereta api tambahan dengan keberangkatan awal dari wilayah Daop 6 yang disiagakan, di antaranya:

KA Sancaka Fakultatif (88BF): Relasi Yogyakarta – Surabaya Gubeng.

KA Batavia (7005): Relasi Solo Balapan – Gambir.

KA Tambahan Yogyakarta-Gambir (7007C): Relasi Yogyakarta – Gambir.

KA Tambahan Yogyakarta-Gambir (7009C): Relasi Yogyakarta – Gambir.

KA Tambahan Solobalapan-Bandung (7011C): Relasi Solo Balapan – Bandung.

KA Tambahan Solobalapan-Bandung (7013C): Relasi Solo Balapan – Bandung.

KA Tambahan Lempuyangan-Pasarsenen (7039): Relasi Lempuyangan – Pasar Senen.

Menariknya, pada KA Tambahan relasi Lempuyangan-Pasarsenen (KA 7039), KAI menghadirkan kembali Kereta Ekonomi Kerakyatan.

Fasilitas ini ditujukan bagi penumpang yang menginginkan perjalanan nyaman, tetapi dengan tarif yang tetap ramah di kantong.

Mengingat antusiasme masyarakat yang tinggi pada periode long weekend, PT KAI Daop 6 memberikan beberapa tips bagi calon penumpang.