Mobil Menabrak Pohon, Kecelakaan di Bantul Merenggut Nyawa Ibu Hamil

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah kecelakaan terjadi antara mobil Daihatsu Xenia dan truk boks di Tegal Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul pada Minggu (10/5).

Mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi AB 1477 UD itu dikemudikan TRW. Dia membawa empat penumpang.

Akibat kecelakaan itu, seorang penumpang yang sedang hamil dinyatakan meninggal dunia.

Korban berinisial AB (21) meninggal dunia karena cedera di bagian kepala, sementara penumpang lainnya dan pengemudi selamat dari maut.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kecelakaan terjadi saat kendaraan Daihatsu Xenia hilang kendali.

"Kendaraan membentur devider tengah, menabrak pohon kemudian terpental ke kiri," katanya.

Dari arah belakang, datang truk boks yang tidak sempat mengerem sehingga menabrak mobil korban.

Kecelakaan ini lalu ditangani Satlantas Polres Bantul.