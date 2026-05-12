Kulon Progo Jaga Kualitas Kurban dengan Tripel Skrining

Selasa, 12 Mei 2026 – 19:15 WIB
TPID DIY memantau hewan kurban di Kabupaten Kulon Progo pada Selasa (12/5). Foto: Pemda DIY

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Tim Pengendali Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta meninjau kondisi hewan yang akan dijadikan kurban di Kabupaten Kulon Progo pada Selasa (12/5).

Lokasi yang didatangi yaitu Damar Wulan Farm dan Wasilah Farm.

Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Eling Priswanto mengatakan proses pengawasan dimulai sejak di daerah asal lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan di pintu masuk Pulau Jawa hingga pemeriksaan final oleh tim medik veteriner saat tiba di Kulon Progo.

"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Skrining ini krusial agar tidak ada hewan yang terindikasi penyakit menular masuk ke meja konsumsi," ujarnya. 

Kabupaten Kulon Progo menerapkan standar tinggi untuk kesehatan hewan kurban melalui mekanisme skrining tiga lapis (triple screening) untuk memastikan setiap ekor sapi yang beredar telah terverifikasi secara medis.

"Laporan dari teman-teman pedagang menunjukkan bahwa Kulon Progo adalah salah satu wilayah dengan pengawasan paling ketat," ujar Eling.

Melalui pengawasan yang terintegrasi, Eling optimistis pelaksanaan ibadah kurban di Kulon Progo tahun ini akan berjalan lancar dengan jaminan kualitas pangan yang terjaga. (mcr25/jpnn)

Pemerintah DIY melakukan pengawasan terhadap kurban yang ada di Kulon Progo. Skrining tiga lapis diterapkan.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

kulon progo hewan kurban tpid diy triple screening iduladha 1447 hijriah kurban di kulon progo

