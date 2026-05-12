Pengisian Daya Mobil Listrik di Jogja Melonjak 5 Kali Lipat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tren kendaraan listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan grafik pertumbuhan yang impresif. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Yogyakarta melaporkan adanya lonjakan signifikan pada aktivitas pengisian daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yang mencapai lima kali lipat secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode 2025.

Peningkatan ini mencakup dua indikator utama, yakni jumlah transaksi harian dan total konsumsi daya (kWh) yang digunakan oleh para pemilik kendaraan listrik.

"Pertumbuhannya naik empat sampai lima kali lipat, baik dari sisi transaksi maupun pemakaian kWh listriknya," ujar Deny Setiawan, Senior Manager Non Teknik PLN UID Yogyakarta, di sela acara Indomobil Expo di Pakuwon Mall Jogja, Selasa (12/5/2026).

Saat ini, kesiapan infrastruktur pengisian daya di wilayah Yogyakarta telah didukung oleh berbagai lini.

Terdapat 32 unit mesin SPKLU dikelola langsung oleh PLN bersama mitra, 73 unit mesin SPKLU milik pihak swasta, dan 750 unit home charging (pengisian mandiri) di rumah pelanggan.

Menurut Deny, fenomena ini merupakan sinyal positif bagi ekosistem otomotif ramah lingkungan di Jogja.

Masyarakat mulai menyadari aspek efisiensi operasional, di mana penggunaan mobil listrik diklaim mampu memangkas biaya hingga 70 persen dibandingkan kendaraan konvensional berbasis BBM.

Guna mengimbangi populasi mobil listrik yang terus bertumbuh, PLN berencana memperluas jangkauan layanan.