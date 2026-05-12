Ratusan Personel Disiapkan untuk Mengawasi Penyembelihan Kurban di Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta resmi menyiagakan ratusan personel untuk mengawal pelaksanaan pemotongan kurban Iduladha 1447 Hijriah. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, terutama untuk pemotongan di luar Rumah Potong Hewan (RPH).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi mengatakan pengawasan ini sangat krusial mengingat mayoritas aktivitas penyembelihan dilakukan di lingkungan masyarakat, seperti masjid, musala, sekolah, dan pondok pesantren.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (12/5/2026), Sukidi memaparkan bahwa terdapat 265 personel yang dilibatkan.

Tim gabungan ini terdiri dari dokter hewan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), mahasiswa, serta petugas dari jajaran pemerintah Kota Jogja dan Kementerian Agama Yogyakarta.

"Seluruh personel akan didistribusikan ke 14 kemantren dan 45 kelurahan sesuai proporsi jumlah titik pemotongan berdasarkan data tahun sebelumnya," katanya.

Para petugas di lapangan akan menjalankan dua tahap pemeriksaan utama.

Pertama, pemeriksaan ante mortem sebelum hewan dipotong guna memastikan ternak dalam kondisi sehat, tidak cacat, dan cukup umur.

Kedua, pemeriksaan post mortem setelah penyembelihan untuk memastikan organ dalam dan daging hewan layak serta aman untuk dikonsumsi.