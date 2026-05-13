Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 13 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu, 13 Mei 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : PASAR SERANGAN, NGAMPILAN, JL LETJEND SUPRAPTO, JL KS TUBUN, NOTOYUDAN, PRINGGOKUSUMAN, SOSROWIJAYAN, JL KEMETIRAN, JL DAGEN, SOSROMENDURAN

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : (KAB GK) Ds. Siyono Playen, Dn. Pulutan Playen, Dn. Glidag Logandeng, Dn. Karangasem Pulutan, & Dn. Bogor Playen,

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Dn.Gandok, Dn.Tambakan, Dn.Dayu, Dn.Tambakan, Dn.Ngebel Cilik, Dn.Ngebel Gedhe, Dn.Drono, Pr.Merapi View, Dayakan, Dn.Karang Asem, Dn.Kancilan, Dn.Ledok Wareng, Pr.Green Hills, Dn.Ngentak, Dn.Lojajar, Dn.Kamdanen, Dn.Wonorejo, Dn.Wonokerso dan sekitarnya

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : (Wates) Margosari, Pengasih, Kedungsogo, Gondangdia, Kalipetir, Cemethuk, Pr Pr Rock Regency gr, dan sekitarnya.