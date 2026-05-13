Libur Long weekend, Stasiun Tugu dan Lempuyangan Bakal Dipadati Penumpang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penumpang kereta api di Daop 6 Yogyakarta diprediksi mulai naik pada hari ini, Rabu (13/5). Libur panjang kenaikan Yesus Kristus kali ini diperkirakan jadi momentum masyarakat untuk berlibur Jogja dan sekitarnya.

Data dari KAI Daop 6 Yogyakarta menyebut 105.013 penumpang akan datang dan berangkat melalui Stasiun Yogyakarta, Lempuyangan serta wilayah Solo Raya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan angka tersebut mengacu pada data pemesanan tiket.

"Puncak kedatangan penumpang di wilayah Daop 6 diprediksi terjadi pada Kamis (14/5) dengan jumlah 22.595 orang," katanya.

Kemudian, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi pada Minggu (17/5) dengan total 22.062 penumpang.

"Angka-angka tersebut masih pantauan sementara dan masih akan bertambah seiring pemesanan tiket terus berlangsung," katanya.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat long weekend kali ini, pihaknya mengoperasikan tujuh kereta api tambahan.

Kereta api tambahan tujuan sejumlah daerah itu diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan.