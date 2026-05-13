Ciri-Ciri Ternak yang Sehat dan Siap untuk Kurban

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan mengeluarkan imbauan bagi warga yang hendak berkurban pada Iduladha 1447 Hijriah. Masyarakat diminta untuk selalu memastikan adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) saat membeli ternak guna menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi.

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Panggarti menjelaskan bahwa SKKH merupakan bukti otentik bahwa hewan telah melewati pemeriksaan medis oleh dokter hewan.

"Masyarakat agar memastikan SKKH saat membeli kurban," ujar Sri Panggarti di Yogyakarta, Rabu (13/5/2026).

Pihak dinas memberikan perhatian khusus bagi hewan yang didatangkan dari luar daerah.

Selain pemeriksaan fisik, dokumen uji laboratorium yang menyatakan negatif antraks menjadi syarat mutlak demi menjamin keamanan ternak di wilayah Yogyakarta.

Selain antraks, terdapat beberapa penyakit lain yang patut diwaspadai, di antaranya penyakit mulut dan kuku, serta LSD atau Lumpy Skin Disease.

Sri Panggarti juga membagikan tips praktis bagi warga untuk mengenali ciri-ciri fisik kurban yang sehat secara kasat mata.

Menurut dia, ternak yang sehat pada bagian matanya akan terlihat cerah dan ceria atau tidak sayu.