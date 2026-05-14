Jadwal Lengkap KRL Yogyakarta-Solo Hari Ini, Kamis 14 Mei 2026: Pulang Pergi

Kamis, 14 Mei 2026 – 10:05 WIB
Jadwal KRL Jogja Solo hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan Commuterline KRL terus menjadi tulang punggung transportasi massal yang menghubungkan wilayah Yogyakarta dan Solo secara efisien.

Dengan rute yang kini menjangkau hingga Stasiun Palur, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu keberangkatan dari pagi hari hingga tengah malam.

Perjalanan ini melintasi stasiun-stasiun strategis seperti Klaten, Purwosari, dan Solo Balapan, yang terintegrasi dengan berbagai moda angkutan umum lainnya di masing-masing daerah.

Bagi Anda yang berencana bepergian, berikut adalah jadwal keberangkatan lengkap KRL Commuterline dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026:

Relasi Yogyakarta - Palur (Commuter Line)
Berikut adalah waktu keberangkatan dari setiap stasiun menuju arah Palur:

  • Stasiun Yogyakarta (YK): 05:30, 06:50, 07:40, 08:50, 10:25, 11:57, 13:05, 15:20, 16:30, 17:45, 20:16, 22:35.
  • Stasiun Lempuyangan (LPN): 05:36, 06:55, 07:46, 08:55, 10:31, 12:02, 13:11, 15:25, 16:35, 17:50, 20:21, 22:42.
  • Stasiun Maguwo (MGW): 05:43, 07:02, 07:53, 09:02, 10:38, 12:09, 13:18, 15:32, 16:42, 17:57, 20:28, 22:49.
  • Stasiun Brambanan (BBN): 05:51, 07:10, 08:01, 09:10, 10:46, 12:17, 13:26, 15:40, 16:59, 18:05, 20:36, 22:57.
  • Stasiun Srowot (SWT): 05:58, 07:17, 08:08, 09:17, 10:53, 12:24, 13:33, 15:47, 17:06, 18:12, 20:43, 23:04.
  • Stasiun Klaten (KT): 06:05, 07:24, 08:16, 09:24, 11:01, 12:31, 13:41, 15:54, 17:13, 18:19, 20:50, 23:12.
  • Stasiun Ceper (CE): 06:14, 07:33, 08:25, 09:33, 11:10, 12:40, 13:50, 16:03, 17:22, 18:28, 20:59, 23:21.
  • Stasiun Delanggu (DL): 06:21, 07:40, 08:32, 09:40, 11:17, 12:47, 13:57, 16:10, 17:29, 18:35, 21:06, 23:28.
  • Stasiun Gawok (GW): 06:27, 07:46, 08:38, 09:46, 11:24, 12:53, 14:16, 16:16, 17:35, 18:41, 21:12, 23:35.
  • Stasiun Purwosari (PWS): 06:34, 07:53, 08:45, 09:53, 11:32, 13:00, 14:23, 16:23, 17:42, 18:48, 21:19, 23:42.
  • Stasiun Solo Balapan (SLO): 06:40, 08:04, 08:53, 09:59, 11:39, 13:08, 14:30, 16:30, 17:49, 18:56, 21:27, 23:50.
  • Stasiun Solo Jebres (SK): 06:46, 08:10, 08:59, 10:05, 11:45, 13:13, 14:35, 16:36, 17:55, 19:02, 21:33, 23:56.

Relasi Palur - Yogyakarta (Commuter Line)
Berikut adalah waktu keberangkatan dari setiap stasiun menuju arah Yogyakarta:

  • Stasiun Palur (PL): 04:55, 06:08, 07:15, 08:50, 10:26, 11:20, 13:40, 14:50, 16:10, 17:05, 18:11, 20:53.
  • Stasiun Solo Jebres (SK): 05:01, 06:14, 07:21, 08:56, 10:32, 11:26, 13:47, 14:57, 16:16, 17:11, 18:17, 20:59.
  • Stasiun Solo Balapan (SLO): 05:08, 06:21, 07:29, 09:04, 10:39, 11:33, 13:56, 15:08, 16:24, 17:20, 18:25, 21:06.
  • Stasiun Purwosari (PWS): 05:13, 06:26, 07:35, 09:10, 10:45, 11:39, 14:02, 15:14, 16:30, 17:26, 18:32, 21:12.
  • Stasiun Gawok (GW): 05:20, 06:33, 07:42, 09:17, 10:52, 11:46, 14:09, 15:21, 16:37, 17:33, 18:39, 21:19.
  • Stasiun Delanggu (DL): 05:26, 06:39, 07:48, 09:23, 10:58, 11:52, 14:15, 15:27, 16:43, 17:39, 18:45, 21:25.
  • Stasiun Ceper (CE): 05:33, 06:46, 07:55, 09:30, 11:05, 11:59, 14:22, 15:34, 16:50, 17:46, 18:52, 21:32.
  • Stasiun Klaten (KT): 05:42, 06:55, 08:04, 09:39, 11:14, 12:08, 14:32, 15:43, 16:59, 17:55, 19:01, 21:41.
  • Stasiun Srowot (SWT): 05:49, 07:02, 08:11, 09:46, 11:21, 12:15, 14:39, 15:50, 17:06, 18:02, 19:08, 21:48.
  • Stasiun Brambanan (BBN): 05:56, 07:09, 08:18, 09:53, 11:28, 12:22, 14:46, 15:57, 17:13, 18:09, 19:15, 21:55.
  • Stasiun Maguwo (MGW): 06:04, 07:17, 08:26, 10:01, 11:36, 12:30, 14:54, 16:05, 17:21, 18:17, 19:23, 22:03.
  • Stasiun Lempuyangan (LPN): 06:11, 07:24, 08:35, 10:12, 11:43, 12:37, 15:01, 16:12, 17:28, 18:24, 19:30, 22:10.

Jadwal ini merupakan layanan KA Komuter dengan estimasi waktu tempuh dari Solo Balapan ke Yogyakarta sekitar ±37 menit dan tarif tetap Rp 8.000 per perjalanan. (mar3/jpnn)

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

