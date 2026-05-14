Perahu Nelayan Dihantam Ombak Pantai Selatan, 1 Masih Hilang

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah perahu nelayan tenggelam karena terhempat ombak besar di kawasan Pantai Baru, Kabupaten Bantul pada Rabu (13/5). Akibat peristiwa tersebut seorang nelayan dilaporkan hilang.

Sedangkan dua orang lainnya berhasil selamat dari peristiwa tersebut.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan perahu nelayan itu awalnya berniat berlabuh ke bibir pantai.

"Saat proses pendaratan, mesin perahu mengalami kendala teknis. Pada saat bersamaan ombak besar datang dari belakang," katanya.

Hantaman ombak lantas membuat perahu nelayan tersebut terbalik.

"Satu orang nelayan hilang setelah perahunya dihantam ombak di perairan Pantai Baru," katanya.

Menurut Rio, hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung.

Proses pencarian hari kedua ini, tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu jukung dan penyisiran area darat.