JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Perahu Nelayan Dihantam Ombak Pantai Selatan, 1 Masih Hilang

Perahu Nelayan Dihantam Ombak Pantai Selatan, 1 Masih Hilang

Kamis, 14 Mei 2026 – 10:45 WIB
Perahu Nelayan Dihantam Ombak Pantai Selatan, 1 Masih Hilang - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Perahu nelayan dihantam ombak. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sebuah perahu nelayan tenggelam karena terhempat ombak besar di kawasan Pantai Baru, Kabupaten Bantul pada Rabu (13/5). Akibat peristiwa tersebut seorang nelayan dilaporkan hilang.

Sedangkan dua orang lainnya berhasil selamat dari peristiwa tersebut.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan perahu nelayan itu awalnya berniat berlabuh ke bibir pantai.

Baca Juga:

"Saat proses pendaratan, mesin perahu mengalami kendala teknis. Pada saat bersamaan ombak besar datang dari belakang," katanya.

Hantaman ombak lantas membuat perahu nelayan tersebut terbalik.

"Satu orang nelayan hilang setelah perahunya dihantam ombak di perairan Pantai Baru," katanya.

Baca Juga:

Menurut Rio, hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung.

Proses pencarian hari kedua ini, tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu jukung dan penyisiran area darat.

Sebuah perahu nelayan dihantam ombak besar di Pantai Baru. Dua orang selamat, satu dinyatakan hilang dan masih dicari.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   ombak nelayan pantai baru sar Yogyakarta nelayan jogja perahu nelayan perahun nelayan dihantam ombak pantai selatan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU