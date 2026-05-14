Nelayan yang Hilang di Pantai Baru Bantul Akhirnya Ditemukan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Upaya pencarian intensif yang dilakukan oleh tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan akhirnya membuahkan hasil. Riza (30), nelayan asal Srandakan, Bantul, yang dilaporkan hilang setelah perahunya terbalik di Pantai Baru, Kabupaten Bantul, berhasil ditemukan pada Kamis siang (14/5).

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengonfirmasi bahwa korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 11.52 WIB.

Jasad korban ditemukan berjarak sekitar 350 meter ke arah barat dari lokasi kejadian perkara (LKP).

"Korban berhasil ditemukan dan selanjutnya dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan untuk dibawa ke fasilitas penanganan lebih lanjut sambil menunggu pihak dari Inafis Polres Bantul," ujar Rio di Yogyakarta, Kamis.

Peristiwa nahas tersebut bermula pada Rabu (13/5) sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, Riza bersama dua orang rekannya sedang melaut di perairan Pantai Baru.

Namun, ombak besar tiba-tiba menghantam perahu mereka hingga terbalik. Dua orang rekan korban berhasil menyelamatkan diri, sementara Riza dinyatakan hilang dan terseret arus.

Memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR mengerahkan berbagai metode untuk menyisir area sekitar pantai.

Operasi ini melibatkan koordinasi yang kuat antara jalur laut, darat, hingga pantauan udara.