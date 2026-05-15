Panduan Lengkap Rute Trans Jogja 2026 Menuju Lokasi Wisata

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelajahi keindahan Yogyakarta kini makin mudah dan terjangkau bagi para wisatawan maupun warga lokal. Dengan jaringan transportasi publik yang makin terintegrasi, bus Trans Jogja menjadi pilihan utama untuk menjangkau berbagai destinasi ikonik tanpa harus pusing memikirkan kemacetan atau lahan parkir.

Berdasarkan data terbaru 2026, Trans Jogja kini beroperasi mulai pukul 05:30 hingga 20:30 WIB. Tak hanya praktis, tarifnya pun sangat ramah di kantong, yakni Rp 3.500 untuk pembayaran tunai dan hanya Rp 2.700 bagi pengguna QRIS atau kartu uang elektronik.

Bagi Anda yang berencana berwisata di Yogyakarta, berikut adalah panduan rute strategis yang wajib Anda ketahui:

1. Menjelajahi Jantung Budaya: Malioboro dan Sekitarnya

Pusat Kota tetap menjadi magnet utama. Trans Jogja menyediakan jalur yang sangat intensif untuk area ini:

Malioboro, Keraton, dan Alun-alun: Gunakan Jalur 1A, 1B, 2A, 3A, 8, atau 15. Anda bisa turun di Halte Malioboro 1, 2, atau 3 untuk langsung mengakses Pasar Beringharjo hingga area Keraton.

Tamansari: Untuk melihat keindahan istana air, Anda bisa turun di Halte Ngabean atau Tejokusuman melalui Jalur 1B, 3A, 8, 9, 11, dan 15.

2. Wisata Edukasi dan Candi

Ingin melihat kemegahan candi atau membawa keluarga ke kebun binatang? Berikut jalurnya:

Candi Prambanan: Cukup naik Jalur 1A (Rute Malioboro - Prambanan) dan turun di titik akhir, Terminal Prambanan.