Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 15 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan Commuterline KRL terus menjadi tulang punggung transportasi massal yang menghubungkan wilayah Yogyakarta dan Solo secara efisien.

Dengan rute yang kini menjangkau hingga Stasiun Palur, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu keberangkatan dari pagi hari hingga tengah malam.

Perjalanan ini melintasi stasiun-stasiun strategis seperti Klaten, Purwosari, dan Solo Balapan, yang terintegrasi dengan berbagai moda angkutan umum lainnya di masing-masing daerah.

Bagi Anda yang berencana bepergian, berikut adalah jadwal keberangkatan lengkap KRL Commuterline dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026:

Stasiun Yogyakarta (YK): 05:30, 06:50, 07:40, 08:50, 10:25, 11:57, 13:05, 15:20, 16:30, 17:45, 20:16, 22:35.

Stasiun Lempuyangan (LPN): 05:36, 06:55, 07:46, 08:55, 10:31, 12:02, 13:11, 15:25, 16:35, 17:50, 20:21, 22:42.

Stasiun Maguwo (MGW): 05:43, 07:02, 07:53, 09:02, 10:38, 12:09, 13:18, 15:32, 16:42, 17:57, 20:28, 22:49.

Stasiun Brambanan (BBN): 05:51, 07:10, 08:01, 09:10, 10:46, 12:17, 13:26, 15:40, 16:59, 18:05, 20:36, 22:57.