Lonjakan Penumpang Kereta Api di Yogyakarta Mencapai 91 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lonjakan jumlah penumpang kereta api terjadi saat momen libur panjang peringatan Kenaikan Yesus Kristus. PT KAI mencatat 45.622 penumpang naik dan turun di Daop 6 Yogyakarta pada Kamis (14/5).

Penumpang berangkat tercatat sebanyak 16.952 orang dan 28.670 penumpang tiba di sejumlah stasiun di Daop 6.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan kenaikan jumlah penumpang terpantau masih berlangsung di wilayahnya.

"Jika dibandingkan dengan Kamis biasanya yang tercatat kedatangan rata-rata sebanyak 15.000 penumpang, terdapat peningkatan hingga 91 persen," katanya.

Feni mengatakan bahwa sehari sebelum libur nasional kenaikan sudah terjadi mencapai 27.883 penumpang.

Menurutnya, Yogyakarta menjadi magnet masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan mereka kali ini.

Stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan tercatat menjadi stasiun paling ramai, baik sebagai titik kedatangan maupun keberangkatan penumpang di momen kali ini.

"Peningkatan kedatangan penumpang terpantau masih terus berlangsung di stasiun Daop 6," katanya.