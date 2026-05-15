Inilah Sontrot, Sapi 1,05 Ton yang Jadi Kurban Presiden Prabowo

jogja.jpnn.com, BANTUL - Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berkurban seekor sapi jenis Simental dengan bobot jumbo mencapai 1,05 ton pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Sapi tersebut dibeli dari seorang peternak lokal di Dusun Salakan, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul.

Pemilik sapi, Supardiono Sambodo, mengungkapkan rasa syukurnya setelah salah satu ternaknya terpilih melalui proses seleksi ketat oleh tim kepresidenan. Sapi yang diberi nama Sontrot itu dibeli dengan harga Rp 110 juta.

"Sapi kurban yang dipilih Pak Prabowo ini bobotnya 1,050 ton. Jenisnya Simental dan saat ini berusia sekitar tiga tahun," ujar Supardiono saat ditemui di kandang ternaknya, Jumat (15/5/2026).

Supardiono menjelaskan bahwa Sontrot merupakan hasil branding dan perawatan mandiri sejak masih anakan.

Nama unik Sontrot sendiri diambil dari latar belakang profesi sang pemilik yang juga merupakan pedagang ubi.

Sebelum resmi terpilih, Supardiono sempat mengusulkan tiga ekor sapi dengan berat yang hampir serupa.

Namun, setelah melalui proses kurasi oleh tim teknis dan mantri hewan, hanya satu ekor yang dinyatakan lolos seleksi sebagai hewan kurban orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Kondisi kesehatan Sontrot telah dipastikan melalui pemeriksaan berlapis oleh petugas kesehatan hewan, baik dari tingkat daerah maupun pemerintah pusat.