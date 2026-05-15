Pria di Sleman Ditemukan Meninggal dengan Luka Sayatan

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Artikel ini tidak ditujukan menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan untuk bunuh diri, segeralah berkonsultasi kepada psikolog, psikiater, atau pihak-pihak yang kompeten di bidang kesehatan mental.

Seorang pria berinisial S (47) ditemukan tak bernyawa dalam sebuah rumah di Seyegan, Kabupaten Sleman pada Jumat (15/5).

Pria asal Gunungkidul itu ditemukan meninggal dunia dengan luka sayatan.

Peristiwa tersebut sempat bikin heboh warga sekitar.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan malam sebelum kejadian korban mengaku susah tidur karena sakit asam lambung.

Keesokan harinya, ibu korban melihat bercak darah di kamar korban. Ia lalu bergegas melaporkannya kepada perangkat desa dan kepolisian.

"Petugas Polsek Seyegan menemukan korban telah meninggal dunia dengan luka sayatan pada leher serta sebilah pisau di samping korban," ujar Iptu Argo.

Hasil penyelidikan sementara polisi menyimpulkan bahwa korban bunuh diri.