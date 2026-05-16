Jadwal KRL Solo - Jogja Hari Ini, Sabtu 16 Mei 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan Commuterline KRL terus menjadi tulang punggung transportasi massal yang menghubungkan wilayah Yogyakarta dan Solo secara efisien.

Dengan rute yang kini menjangkau hingga Stasiun Palur, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu keberangkatan dari pagi hari hingga tengah malam.

Perjalanan ini melintasi stasiun-stasiun strategis seperti Klaten, Purwosari, dan Solo Balapan, yang terintegrasi dengan berbagai moda angkutan umum lainnya di masing-masing daerah.

Baca Juga: Lonjakan Penumpang Kereta Api di Yogyakarta Mencapai 91 Persen

Bagi Anda yang berencana berlibur ke Yogyakarta, berikut adalah jadwal keberangkatan lengkap KRL Commuterline dari Stasiun Palur menuju Stasiun Tugu Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 16 Mei 2026:

Stasiun Palur (PL): 04:55, 06:08, 07:15, 08:50, 10:26, 11:20, 13:40, 14:50, 16:10, 17:05, 18:11, 20:53.

Stasiun Solo Jebres (SK): 05:01, 06:14, 07:21, 08:56, 10:32, 11:26, 13:47, 14:57, 16:16, 17:11, 18:17, 20:59.

Stasiun Solo Balapan (SLO): 05:08, 06:21, 07:29, 09:04, 10:39, 11:33, 13:56, 15:08, 16:24, 17:20, 18:25, 21:06.

Stasiun Purwosari (PWS): 05:13, 06:26, 07:35, 09:10, 10:45, 11:39, 14:02, 15:14, 16:30, 17:26, 18:32, 21:12.