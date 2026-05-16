Rute Trans Jogja Menuju Malioboro, Alkid, Tamansari Hingga Candi Prambanan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelajahi keindahan Yogyakarta kini makin mudah dan terjangkau bagi para wisatawan maupun warga lokal. Dengan jaringan transportasi publik yang makin terintegrasi, bus Trans Jogja menjadi pilihan utama untuk menjangkau berbagai destinasi ikonik tanpa harus pusing memikirkan kemacetan atau lahan parkir.

Berdasarkan data terbaru 2026, Trans Jogja kini beroperasi mulai pukul 05:30 hingga 20:30 WIB. Tak hanya praktis, tarifnya pun sangat ramah di kantong, yakni Rp 3.500 untuk pembayaran tunai dan hanya Rp 2.700 bagi pengguna QRIS atau kartu uang elektronik.

Bagi Anda yang berencana berwisata di Yogyakarta, berikut adalah panduan rute bus Trans Jogja menuju Malioboro, Candi Prambanan, Tamansari dan Alun-alun Kidul.

1. Malioboro

Kawasan Malioboro dilayani oleh tiga halte utama: Halte Malioboro 1, 2, dan 3. Anda bisa menggunakan beberapa jalur berikut:

Jalur 1A: Melayani rute langsung dari Terminal Prambanan dan Bandara Adisutjipto menuju Malioboro.

Jalur 8: Menghubungkan Terminal Jombor langsung ke Malioboro.

Jalur 13: Menghubungkan area Godean ke Malioboro.

Jalur 15 & Jalur EV: Melayani rute dari Palbapang menuju Malioboro.