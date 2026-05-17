Kisah Mbah Iran, Sapi PO yang Lolos Jadi Kurban Presiden Prabowo

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kegembiraan ganda tengah menyelimuti para peternak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto dipastikan membeli dua ekor sapi berukuran jumbo dari wilayah ini untuk dijadikan kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kedua sapi tersebut adalah bernama Mbah Iran, seekor sapi Peranakan Ongole (PO) milik Sarjono (51) dan Sontrot, sapi jenis Simental milik Supardiono Sambodo.

Sarjono (51), peternak asal Jati Wonokromo, Kapanewon Pleret, Bantul, tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya.

Sapi kesayangan atau klangenannya yang berbobot satu ton dan dinamai Mbah Iran terpilih menjadi salah satu kurban orang nomor satu di Indonesia.

"Senang karena dibutuhkan sama orang nomor satu di Indonesia, (dibeli) Rp 90 juta," ungkap Sarjono di Yogyakarta, Minggu (17/5/2026).

Perjalanan Mbah Iran menuju Istana bermula dari usulan dokter hewan setempat ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, yang kemudian diteruskan ke pusat di Jakarta.

Pada Mei ini, Sarjono menerima telepon dari utusan Jakarta yang mengabarkan bahwa sapi Peranakan Ongole itu resmi terpilih.

"Selanjutnya dari Dinas Pleret survei ke sini dan memberi vitamin hewan serta obat cacing agar sapi sehat," tambah Sarjono.