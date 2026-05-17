MJO Aktif, BMKG Prakirakan DIY Bakal Diguyur Hujan Selama 3 Hari ke Depan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi aktivitas fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang berpotensi memicu hujan di sebagian wilayah Pulau Jawa. Dampaknya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang selama tiga hari ke depan, terhitung mulai 18 hingga 20 Mei 2026.

Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Feriomex Hutagalung mengatakan fenomena MJO yang terdeteksi saat ini berada pada Fase 3 (Indian Ocean). Fase ini berkontribusi signifikan terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jawa.

"Hasil analisis dinamika atmosfer terkini, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengidentifikasi MJO Fase 3 berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di Indonesia, aktif secara spasial termasuk sebagian wilayah Jawa," ujar Feriomex dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu (17/5/2026).

Aktivitas MJO ini juga memengaruhi suhu muka laut di Laut Jawa dan Samudera Hindia selatan Jawa yang terpantau relatif hangat, berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius. Kondisi ini mendukung ketersediaan suplai uap air di atmosfer.

Meski demikian, Feriomex menambahkan bahwa pola angin timuran saat ini sudah mendominasi seluruh wilayah Pulau Jawa.

Selain itu, kelembapan udara pada ketinggian 1 hingga 3 kilometer dengan paras 850 dan 700 mb, berkisar antara 40 hingga 90 persen.

"Kondisi tersebut mulai kering sehingga dapat mengurangi pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah DIY," imbuhnya.

Berdasarkan pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta merilis prakiraan cuaca detail perwilayah.